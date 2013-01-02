澳门经济: 12月博彩业收入按年增19.6%,全年增长13.5%

路透香港1月2日 - 澳门政府周三公布,2012年12月博彩收入按年增长19.6%至282.45亿澳门元,较上月的248.82亿澳门元增长13.5%. 澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计2012年全年博彩收入为3,041.39 亿澳门元,较上年同期增13.5%. 欲浏览2010年迄今澳门博彩收入年增率变化,请点选(link.reuters.com/jec94t) 澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完) 欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 梁慧仪)