澳门经济: 12月博彩业收入按年增19.6%,全年增长13.5%

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透香港1月2日 - 澳门政府周三公布,2012年12月博彩收入按年增长19.6%至282.45亿澳门元,较上月的248.82亿澳门元增长13.5%. 澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计2012年全年博彩收入为3,041.39 亿澳门元,较上年同期增13.5%. 欲浏览2010年迄今澳门博彩收入年增率变化,请点选(link.reuters.com/jec94t) 澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完) 欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 梁慧仪)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。