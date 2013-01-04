香港数据: 12月PMI回落至51.7,但企业产出增速加快--汇丰

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透香港1月4日 - 以下为汇丰香港12月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月
51.7 52.2 50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7
* 12月PMI略为回落,但已连续三个月高于50持平指标,反映私营企业经营环境温和改善.
* 月内私营企业产出增长速度为2月份以来最快.
* 第四季指数平均值为51.5%,高于第三季的50.2,也是2012年第一季以来的最高季度平均值.
* 月内私营企业新接工作量连续第二个月增加,但增长率有所放缓,其中内地新订单量与上月相比温和下降.
* 产出量也呈增长,增幅是10个月来最大;未完成业务量则大致相若.
* 企业投入品采购量上升,反映新订单量增长.虽然采购量仅轻微上升,却是4月份以来首见.
* 截至12月份,香港私营企业的雇员人数已连续三个月上升;然而增长率仅属温和,亦稍逊于11月份.
* 私营企业投入成本负担加重,采购价格和员工成本均高于上月,但月内通胀率已有所放缓.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"第四季PMI平均值较前些季度为高,而零售销售增长稳健,在下一次政府公布本地生产总值(GDP)数据时,应可看到进一步的改善.来自内地的新订单量减弱情况值得关注,这可能是因为圣诞节后的订单减少所致.本地就业市场仍然健康,应可支撑需求,香港经济至年底可望持续转强."(完)
浏览香港经济其他新闻,请点选 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。