《台湾利率预测》1月短票利率料回落至0.75-0.78%,宽松持续

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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* 1月提存期央行料仍维持宽裕
* 尾牙后银行库现需求升高
* 春节因素料对资金调度影响小
路透台北1月2日 - 台湾1月提存期短票利率区间预料在0.75-0.78%,较12月时区间高位向下移,因央行预料将持续宽松操作.而月底进入农历尾牙旺季,届时央行通货发行则可望跟着市场资金需求逐步升高.
路透周三访谈五家金融机构,估计1月短票利率大区间在0.73-0.80%,主要区间在0.75-0.78%.
"只要央行还是维持原来的操作,没有收更多存单,整体市场的资金还是会多,"一位大型银行资金调度人士表示.
另外一家大型票券商交易员则表示,经过了不算太过紧张的12月提存期,预料1月的情况将比12月轻松许多.农历节气方面,估计从1月21日开始至2月10日农历春节期间,将进入银行周转金需求高峰,但资金宽裕可以预期,调度不难.
"不像去年,今年过年长假前后都没碰到期底,调度不会有什么问题,"前述大型票券商交易员表示.
台湾央行宽松的货币政策基调并无改变.根据央行的最新数据,去年11月提存期金融机构平均净超额准备达216亿台币,不但是连续五个月的上扬,并已创下11个月的高位.2012年1月间因农历过年因素,当月的金融机构净超额准备达258亿台币.
台湾央行去年12月底的理监事会议中维持利率不变,重贴现率仍在1.875%不变,是连续六季度维持利率不变(央行利率预测请见 ).
在宽松与紧缩因子部分,1月提存期共近4.2兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约833.5亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将在1月间发行共三期公债以及一期国库券,金额总计为1,050亿台币;另央行也将在本周五(4日)标售1,000亿台币的364天期存单. 以下为各金融机构对1月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:
金融机构 最低利率% 最高利率% -------------------------------------------- 大票券商一 0.76 0.78-0.80 大票券商二 0.75 0.77 大票券商三 0.74 0.77 小型银行一 0.76 0.78 大型银行三 0.73 0.78 ---------------------------------------------- 中 值 0.75 0.78(完) 参看台湾货币市场相关报导请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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