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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 12:50 BJT

美国政经: 奥巴马表示将不会再次与国会辩论债务上限议题

路透华盛顿1月1日 - 美国总统奥巴马周二称:

* 财政悬崖协议只是整体强化经济措施的一步

* 关于预算议题的妥协方案采取相当开放的态度

* 将不会再次与国会辩论债务上限议题

* 呼吁未来预算协商"少一点作秀" (完)
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