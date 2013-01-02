港股业绩: 碧桂园首三季净利按年增34.4%,受惠物业确认收入均价升

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透香港1月2日 - 中国房地产商--碧桂园 周三公布,2012年首三季度净利按年增长34.4%,期内物业销售确认收入均价上升近三成,抵销了交付面积减少对收入的影响.
公司的声明称,截至9月底止九个其净利为38.49亿元人民币,上年度同期为28.65亿元.期内净利润率由2011年同期的14.9%,升至16.4%.
碧桂园表示,期内交付的总建筑面积约342万平方米,按年减少5.8%,但期内物业确认收入的平均销售价格由2011年前九个月的约每平方米5,013元上升29.9%至2012年同期的6,511元,抵销了交付总建筑面积减少对收入的影响.
此外,酒店经营的收入按年增加34%至7.04亿元,主要因已开业酒店的收入增长,及两家新酒店--渖阳碧桂园玛丽蒂姆酒店及池州碧桂园凤凰酒店分别于2011年7月及2012年6月开业带来新的收入来源.
碧桂园2012年12月初已提顺利完成全年430亿元的合同销售目标.
碧桂园午后上涨3.2%,报4.19港元;港股 则涨2.15%.(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。