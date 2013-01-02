港股业绩: 碧桂园首三季净利按年增34.4%,受惠物业确认收入均价升

路透香港1月2日 - 中国房地产商--碧桂园 周三公布,2012年首三季度净利按年增长34.4%,期内物业销售确认收入均价上升近三成,抵销了交付面积减少对收入的影响.

公司的声明称,截至9月底止九个其净利为38.49亿元人民币,上年度同期为28.65亿元.期内净利润率由2011年同期的14.9%,升至16.4%.

碧桂园表示,期内交付的总建筑面积约342万平方米,按年减少5.8%,但期内物业确认收入的平均销售价格由2011年前九个月的约每平方米5,013元上升29.9%至2012年同期的6,511元,抵销了交付总建筑面积减少对收入的影响.

此外,酒店经营的收入按年增加34%至7.04亿元,主要因已开业酒店的收入增长,及两家新酒店--渖阳碧桂园玛丽蒂姆酒店及池州碧桂园凤凰酒店分别于2011年7月及2012年6月开业带来新的收入来源.

碧桂园2012年12月初已提顺利完成全年430亿元的合同销售目标.

碧桂园午后上涨3.2%,报4.19港元;港股 则涨2.15%.(完)

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