路透基点: Shui On Centre要求修改贷款协议--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,Shui On Centre Co Ltd正在寻求贷款方同意修改其2011年9月的25亿港元(3.23亿美元)三年期再融资交易条款.
根据消息人士,该借款人要求将最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍.
这笔完全担保贷款牵头行为中银香港和渣打银行,另有12家银行参贷:富邦金控、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行、玉山银行、第一银行、上海商业银行、永亨银行和元大银行.
是次贷款最高综合收益为290个基点,贷款利率为香港银行同业拆息加码245个基点.Shui On Centre是瑞安集团旗下公司.
此外,该贷款的一部分在二级市场交易价格为面值的98.2%,或相当于综合收益441个基点.(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。