路透基点: Shui On Centre要求修改贷款协议--RLPC

路透香港1月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,Shui On Centre Co Ltd正在寻求贷款方同意修改其2011年9月的25亿港元(3.23亿美元)三年期再融资交易条款.

根据消息人士,该借款人要求将最低利息保障倍数从3倍下调到1.5倍.

这笔完全担保贷款牵头行为中银香港和渣打银行,另有12家银行参贷:富邦金控、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行、玉山银行、第一银行、上海商业银行、永亨银行和元大银行.

是次贷款最高综合收益为290个基点,贷款利率为香港银行同业拆息加码245个基点.Shui On Centre是瑞安集团旗下公司.