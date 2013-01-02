国际油市: 布兰特原油升向112美元,受美国通过财政协议激励

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
====================================================================
0449GMT,布兰特原油2月合约 上涨0.66美元至每桶111.77美元,为12月初以来盘中高位.布兰特原油2012年均价每桶逾111美元,创年度均价最高纪录,此前地缘政治威胁抵销了石油需求下滑的疑虑.
美国原油期货 上扬0.74美元至92.56美元,稍早高见92.64美元,为10月以来高位.
接下来美国将处理债务问题,总统奥巴马已矢言避免重演去年与国会的分裂对抗.
中国数据强劲亦使油价或得支撑.
"那强化了石油需求的前景."CMC Global Markets市场策略师Michael McCarthy称.
中国官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏.
"那进一步显示中国正在复苏,但反弹力道并不像几年前那么强."巴克莱资本大宗商品分析师Sijin Cheng称.
洲际交易所(ICE)周一数据显示,较为向好的展望促使投机客连两周增持布兰特原油期货净多仓.
路透市场分析师王涛表示,技术图形显示布兰特原油在突破111.31美元阻力后,可能进一步升至112.41美元.
分析师预计中东紧张情势将使油价在2013年继续攀高.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 蔡美珍)
====================================================================
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。