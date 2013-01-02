国际油市: 布兰特原油升向112美元,受美国通过财政协议激励

0449GMT,布兰特原油2月合约 上涨0.66美元至每桶111.77美元,为12月初以来盘中高位.布兰特原油2012年均价每桶逾111美元,创年度均价最高纪录,此前地缘政治威胁抵销了石油需求下滑的疑虑.

美国原油期货 上扬0.74美元至92.56美元,稍早高见92.64美元,为10月以来高位.

接下来美国将处理债务问题,总统奥巴马已矢言避免重演去年与国会的分裂对抗.

中国数据强劲亦使油价或得支撑.

"那强化了石油需求的前景."CMC Global Markets市场策略师Michael McCarthy称.

中国官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏.

"那进一步显示中国正在复苏,但反弹力道并不像几年前那么强."巴克莱资本大宗商品分析师Sijin Cheng称.

洲际交易所(ICE)周一数据显示,较为向好的展望促使投机客连两周增持布兰特原油期货净多仓.

路透市场分析师王涛表示,技术图形显示布兰特原油在突破111.31美元阻力后,可能进一步升至112.41美元.

分析师预计中东紧张情势将使油价在2013年继续攀高.(完)

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