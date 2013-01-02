香港新股: 今年新股市场回暖,B转H和人民币新股增加--罗兵咸永道

路透香港1月2日 - 会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周三称,随着中国内地加快经济发展步伐,预计香港今年的IPO(首次公开发售)数目以及集资总额均较去年明显回升,而B转H股以及人民币计价新股的发行数目亦有所增加.

刚结束的2012年香港新股市场受到全球经济不明朗因素影响以及大规模企业上市融资数量下降,未能蝉联全球集资额最高的单一股票市场,但罗兵咸永道预计,2013年香港新上市公司数目将由去年的64间回升至80间,集资总额达1,200-1,500亿港元,按年上升34-67%,相信能够重新打入全球三甲位置.

罗兵咸永道资本市场服务合伙人陈朝光在记者会上称,香港市场资金一直非常充裕,加上中国内地经济在2012年第四季已有迹象回稳并重拾增长步伐,预期本港及内地股市将会受惠,连带新股集资市场亦有望再度活跃起来.

"中国放宽H股来港上市门槛,B股转H股大门开放,港交所收购伦敦金属交易所后产品更趋多元化,均有助提升香港市场的资金流动性."他说.

但他认为,放宽H股境外上市门槛仍有一段时间才能运作畅顺,而B转H股料今年内仅能完成数个专案,因此短期对香港新股集资额帮助不大.

去年,首家B转H股公司--中集集团 以介绍形式在港上市,没有发行新股筹集资金.此前有传媒报导指,中国房地产龙头万科企业 和南玻 亦有意进行B转H股.

至于人民币计价IPO自汇贤产业信托 于2011年4月上市后便无以为继,陈朝光称,由于人民币股票市场的流通性以及交投量均受到局限,相信大型企业才有条件发行,他估计今年下半年将有2-3家企业以"双币双股"(同时发行港元和人民币计价的股份)形式上市.

据罗兵咸永道数据显示,2012年香港IPO集资总额898亿港元,较2011年2,723亿港元减少超过六成半;新上市公司数目亦按年减少近四成至64家.

去年新股集资市场表现虽属一般,但企业对资金的需求仍然殷切,截至去年9月底止在港交所发债的总额高达1,942亿港元.

陈朝光称,近期香港市场的流动性愈见充裕,相信扣除新股集资的1,500亿港元,市场仍有很多资金投向债市,不担心债市活跃对新股市场资金造成分流.(完)