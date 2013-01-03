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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场: 1月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北1月3日 - 台湾货币市场周四及下提存期资金预期变化因素摘要如下:     
    * 宽松因素: 央行存单到期296亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单

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(下提存期)
    宽松因素:  
 --央行存单到期4兆(万亿)1,380.2亿台币 : 
    
 01/04                           3,661.15亿
 01/05                                314亿
 01/06                            1,739.4亿
 01/07                              1,143亿
 01/08                               61.6亿
 01/09                              1,419亿
 01/10                              343.8亿
 01/11                              6,336亿
 01/12                                603亿
 01/13                              4,386亿
 01/14                                149亿
 01/15                                 71亿
 01/16                            3,939.6亿
 01/17                              230.5亿
 01/18                           3,816.65亿
 01/19                              317.5亿
 01/20                              2,829亿
 01/21                              472.5亿
 01/22                                 94亿
 01/23                            2,681.7亿
 01/24                                211亿
 01/25                           3,175.85亿
 01/26                                185亿
 01/27                            2,771.5亿
 01/28                             109.95亿
 01/29                                 53亿
 01/30                                117亿
 01/31                                 34亿
 02/01                              114.5亿
 
 --公债还本付息883.4975亿台币:   
 01/05      100甲1期公债付息             8亿
 01/06      101甲1期公债付息             8亿
 01/12      99甲1期公债付息              7亿
 01/13      100甲2期公债付息       13.8125亿
 01/16      97甲1期公债还本            750亿
 01/16      97甲1期公债付息        17.8125亿
 01/18      89甲7期公债付息          31.25亿
 01/20      101甲2期公债付息            13亿
 01/21      98甲1期公债付息              7亿
 01/22      88甲3期公债付息        14.1225亿
 01/28      99甲2期公债付息           13.5亿
    
 --月底军公教薪饷拨款.   
 
    紧缩因素:   
 --1/07: 央行1,000亿台币存单交割,天期364天期,4日标售.
 --1/09: "102甲1期"公债发行,金额400亿台币,年期15年,4日标售.
 --1/15: "102甲2期"公债发行,金额400亿台币,年期为五年,10日标售.
 --1/21: "财102-1期"国库券发行,金额250亿台币,期限182天,18日标售. 
 --1/28: "102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售.
 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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