《综述》美国国会最终批准解决方案,"财政悬崖"大戏暂时落幕

根据法案,年收入45万美元以上家庭的所得税税率将会提高,而能享有的税收减免与扣抵也被设定了上限.

而过去10年针对较低收入纳税人实施的临时性低税率,则将永久延续.同时,为对抗2009年经济低迷所推行的一系列针对性税收优惠也将如此.

不过,随着临时性的薪资税削减措施到期,受薪者每年多缴纳的税收将最高达到2000美元.削减国内和军方支出1,090亿美元的计划将延后两个月.