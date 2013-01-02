《综述》美国国会最终批准解决方案,"财政悬崖"大戏暂时落幕

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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根据法案,年收入45万美元以上家庭的所得税税率将会提高,而能享有的税收减免与扣抵也被设定了上限.
而过去10年针对较低收入纳税人实施的临时性低税率,则将永久延续.同时,为对抗2009年经济低迷所推行的一系列针对性税收优惠也将如此.
不过,随着临时性的薪资税削减措施到期,受薪者每年多缴纳的税收将最高达到2000美元.削减国内和军方支出1,090亿美元的计划将延后两个月.
国会预算办公室称,相比财政悬崖中极端措施启动所能带来的预算节省,上述法案将使美国财政赤字在未来十年内增加4万亿(兆)美元.(完)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。