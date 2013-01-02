更新版 1-全球贵金属: 12月31日SPDR黄金持仓量持平,iShares白银持仓增0.39%

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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(新增白银持仓变化) 路透1月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较 上周五持平.同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 增加0.39%. 以下为两支ETF的持仓量及变化情况: 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减% SPDR 43,430,228.3 12月31日 43,430,228.3 12月28日 0.0 0.00% iShares 324,239,127.1 12月31日 322,981,444.7 12月28日 1,257,682.4 0.39% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/) d.com/) 浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com