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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 14:34 BJT

更新版 1-全球贵金属: 12月31日SPDR黄金持仓量持平,iShares白银持仓增0.39%

(新增白银持仓变化)
    路透1月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较
上周五持平.同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 增加0.39%.
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
    
 名称         持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)       日期          变动    增减%
 SPDR         43,430,228.3  12月31日     43,430,228.3   12月28日           0.0    0.00%
 iShares     324,239,127.1  12月31日    322,981,444.7   12月28日   1,257,682.4    0.39%
 
    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
d.com/)
    浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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