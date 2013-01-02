欧洲已公布经济指标--2013/1/2

****敬告客户：香港金融市场4月14日及17日休市，4月18日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.9 f -0.4 f 持平 f 德国 第三季 +0.2 @-f +0.3 @-f +0.4 u-f 法国 第三季 +0.1 f -0.1 r +0.2 p 意大利 第三季 -0.2 f -0.7 f -2.4 f 消费者物价指数(CPI) 英国 11月 +0.2 +0.5 +2.7 德国 12月 +0.9 p -0.1 f +2.1 p 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3 f +0.3 f +2.6 f 生产者物价指数(PPI) 英国 11月 -0.2 +0.2 r +2.2 德国 11月 -0.1 持平 +1.4 法国 11月 -0.5 +0.5 +1.9 意大利 11月 -0.1 -0.3 +2.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9 @ 6.9 @-r 法国 第二季 10.2 @ 10 @-r 意大利 10月 11.1 @ 10.8 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)