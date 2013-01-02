金属期市: 伦铜有望录得六周最大单日升幅,因美国达成财政协议

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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0746GMT基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8111.75 182.75 +2.30 2.30
LME期铝 2107.25 36.25 +1.75 1.75
LME期锌 2113.50 50.00 +2.42 2.42
LME期镍 17525.00 370.00 +2.16 2.16
LME期铅 2374.00 34.00 +1.45 1.45
LME期锡 23800.00 400.00 +1.71 1.71
注:LME报价为美元/吨.
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 郑茵)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。