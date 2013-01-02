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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:05 BJT

金属期市: 伦铜有望录得六周最大单日升幅,因美国达成财政协议

(完)

0746GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8111.75 182.75 +2.30 2.30

LME期铝 2107.25 36.25 +1.75 1.75

LME期锌 2113.50 50.00 +2.42 2.42

LME期镍 17525.00 370.00 +2.16 2.16

LME期铅 2374.00 34.00 +1.45 1.45

LME期锡 23800.00 400.00 +1.71 1.71

注:LME报价为美元/吨.

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 郑茵)
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