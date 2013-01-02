更新版 1-台湾汇市: 台币收逾七周新高,29元保卫战将成近日主戏

* 外商及出口商美元卖压沉重 * 央行仍力守29元关卡 * 明日交易区间料落于28.980-29.020 (新增更多更评论及交易细节) 路透台北1月2日 - 台币兑美元 周三开年首个交易日于收盘前突破29元关卡僵 局,一度升破29元触及28.998,盘中及收盘价双双来到逾七周新高.但在短暂突破后市场心态 转向谨慎,将观察今晚美国市场表现,交易员料明日交易主轴仍是29元保卫战. 市场人士指出,在美国参众两院均表决通过财政议案后,风险偏好扬升,非美货币明显走 高,外资及出口商的美元卖盘强劲,台湾央行虽在29元关卡前设下重重美元买单,但由部分外 商银行主导的价格突破仍在盘末出现. "央行今天(阻升台币)很积极...看起来今天的气氛很难延续."一名外资银行交易员说. 数名交易员预估今日央行进场阻升台币的美元买单或约占市场交易量的约三分之一,台 币突破29元是否昙花一现仍待今晚美国金融市场的走势而定,但部分交易员认为风险偏好的 持续有其难度,因此前市场已预期美国财政问题理所当然有解. 而央行是否将以口头警告,或以打电话甚至拜访银行了解交易内容等实质动作阻止热钱 进击,也将决定台币升值幅度. "出口商蛮多的,但银行间不敢去冲...接下来要看央行关心的程度."一本地银行交易员 称. 台股加权指数 周三收涨1.04%,报7,779.22点;外资及陆资今日在台股买超64.89 亿台币,连续五天买超,累计买超199.86亿 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,虽然现汇市场今日台币偏强,但NDF美元 /台币一个月期及六个月期换汇点折价幅度却转向收敛,显示海外投资人认为风险资产难以长 期走升,态度同样趋于保守. 台币兑美元 终场收高4.6分报29.090,持平于去年11月12日的29.090收盘价.盘 中高位28.998则是去年11月13日28.980以来的新高. 展望今年,部分交易员预估农历年前因传统台币需求较强,台币/美元最高或触及28.80, 今年高点则暂看28.50的央行总裁彭淮南任内高位,因市场预期他在今年2月或将续任总裁. 2013年伊始,多数亚洲新兴市场货币在周三走坚,因美国在最后一刻达成财政协议以避免 经济衰退,令市场对风险资产的偏好增强.韩元兑美元 触及16个月高点,受海外基 金和出口商需求推升,不过韩国当局对韩元进一步大幅升值发出警告,市场内也出现干预迹象 . 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 (亿美元) 台北外汇经纪公 29.090 29.136 28.998-29.142 29.138 9.91 11.40 司 元太外汇经纪公 29.002 29.039 28.998-29.044 29.044 2.61 3.18 司 无本金交割远期外汇(ND 最新报价 上日现货收盘时水准 F) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.150/-0.130 美元/台币六个月期 -0.365/-0.330 -0.410/-0.380(完)