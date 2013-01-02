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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 16:51 BJT

《汇市简讯》投机客迅速抢进欧元/美元

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* 察觉杠杆帐户在1.3270-75敲进欧元/美元,然规模不大

* 在欧元兑1.3300-10美元,及欧元兑116.00日圆处可见期权相关卖盘

* 冒险气息助长对亚洲货币的需求,随即出现平抚市场的操作

* 亚洲国家央行更有可能买进欧元,作为再平衡操作的部份措施

* 投机买家已瞄准1.3250-55及1.3235-40美元.(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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