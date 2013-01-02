《汇市简讯》投机客迅速抢进欧元/美元

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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* 察觉杠杆帐户在1.3270-75敲进欧元/美元,然规模不大
* 在欧元兑1.3300-10美元,及欧元兑116.00日圆处可见期权相关卖盘
* 冒险气息助长对亚洲货币的需求,随即出现平抚市场的操作
* 亚洲国家央行更有可能买进欧元,作为再平衡操作的部份措施
* 投机买家已瞄准1.3250-55及1.3235-40美元.(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。