台湾央行: 共发行6,929.4亿台币存单,存单减86.3亿

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透台北1月2日 - 台湾央行周三公布,今日共发行6,929.4亿台币存单,若相较存单到期金额7,015.7亿,存单发行余额减86.3亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 6,759.4 91天期 0.93 121.0 182天期 1.05 49.0
央行上日共发行2,870亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,739.3亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后上上周五超额准备为608亿台币;至周二累计超额准备为3,469亿台币,加计前期1%的超额准备为4,922亿台币.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。