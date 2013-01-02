西班牙数据: 制造业活动12月连续第20个月萎缩,经济仍处于深度下滑

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透马德里1月2日 - 周三发布的调查结果显示,西班牙制造业活动在2012年12月连续第20个月萎缩,意味着困境中的西班牙经济到年底仍未走出严重下滑.
Markit的西班牙12月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的45.3降至44.6,也低于路透调查预估值45.1.
该数据自2011年5月以来一直处在荣枯界限50的下方.
"西班牙制造业以为人熟知的状态结束了2012年,产出、新订单和就业都严重下降."Markit分析师Andrew Harker表示.
"这次调查的一个亮点是新的出口订单出现增长,不过调查小组收集的证据表明,出口订单增长通常反映了内需不好,因而企业才把重心放到了争取国外业务上."(完)
(编译 隋芬; 审校 王洋)
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* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
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