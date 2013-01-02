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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 16:45 BJT

西班牙数据: 制造业活动12月连续第20个月萎缩,经济仍处于深度下滑

路透马德里1月2日 - 周三发布的调查结果显示,西班牙制造业活动在2012年12月连续第20个月萎缩,意味着困境中的西班牙经济到年底仍未走出严重下滑.

Markit的西班牙12月制造业采购经理人指数(PMI)从前月的45.3降至44.6,也低于路透调查预估值45.1.

该数据自2011年5月以来一直处在荣枯界限50的下方.

"西班牙制造业以为人熟知的状态结束了2012年,产出、新订单和就业都严重下降."Markit分析师Andrew Harker表示.

"这次调查的一个亮点是新的出口订单出现增长,不过调查小组收集的证据表明,出口订单增长通常反映了内需不好,因而企业才把重心放到了争取国外业务上."(完)

(编译 隋芬; 审校 王洋)
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