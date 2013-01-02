台湾债市: 10年券殖利率微幅收低,料102/1标债前将呈区间盘整

路透台北1月2日 - 台湾10年券101/9殖利率周三微幅收低,交易员指出,美国财政悬崖传出有 解,带动美债殖利率周一全面收高,但台债因上周已提前反应利空,今天殖利率反而收低,市场预期 殖利率下档空间有限,在周五标售15年期公债102/1前,台债殖利率将呈现区间盘整格局. 交易商表示,除了美国财政悬崖问题外,市场聚焦即将在周五标售的15年期公债,不仅该券为今 年首档公债标售案,且多年没有标过15年券,加以目前该券公开发行前交易也尚无成交纪录可供参 考,预计下标区间将会比较分散,得标利率将引领台债一个新的方向,也将牵动元月标售的另外两档 公债标售结果. "市场很久没标过的券,标高标低很难讲!"一票券商交易员说. 交易员指出,目前银行及寿险端对于15年新券皆有兴趣参与竞标,但对于殖利率标售的合理水 准则仍有不同看法,若银行抢标的话,得标利率偏低的可能性较高. 台湾财政部日前公布,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计 共2,750亿台币.光是元月份,就有1,200亿的筹码释出,其中有800亿为长券.其中周五将标售15年期 公债102/1,金额400亿台币. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.35 0.8870 0.8855-0.8910 24.5 10 101/9 -0.78 1.1573 1.1568-1.1640 124.0 交易商认为,本周美国财政悬崖后续仍将会牵动台债后市,只不过年底前台债殖利率已走扬一 段时间,加上美国财政悬崖有好消息释出,令殖利率稍有探高,便有人进场承接,令今天殖利率收低, 但殖利率下档空间有限. 美国国会最终批准解决方案,"财政悬崖"大戏暂时落幕."财政悬崖"是指一系列增税与减支措 施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞. 美国公债价格周一下跌,30年期公债价格跌逾一个大点,因美国国会接近达成协议以避免"财政 悬崖".10年期公债价格则收低14/32,收益率报1.76%,低于2011年底的1.88%. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 10 101/9 1.1573 5 101/6 0.8875 2 101/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)