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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:19 BJT

台湾债市: 10年券殖利率微幅收低,料102/1标债前将呈区间盘整

路透台北1月2日 - 台湾10年券101/9殖利率周三微幅收低,交易员指出,美国财政悬崖传出有
解,带动美债殖利率周一全面收高,但台债因上周已提前反应利空,今天殖利率反而收低,市场预期
殖利率下档空间有限,在周五标售15年期公债102/1前,台债殖利率将呈现区间盘整格局.
    
    交易商表示,除了美国财政悬崖问题外,市场聚焦即将在周五标售的15年期公债,不仅该券为今
年首档公债标售案,且多年没有标过15年券,加以目前该券公开发行前交易也尚无成交纪录可供参
考,预计下标区间将会比较分散,得标利率将引领台债一个新的方向,也将牵动元月标售的另外两档
公债标售结果.

    "市场很久没标过的券,标高标低很难讲!"一票券商交易员说.
    
    交易员指出,目前银行及寿险端对于15年新券皆有兴趣参与竞标,但对于殖利率标售的合理水
准则仍有不同看法,若银行抢标的话,得标利率偏低的可能性较高.  
    
    台湾财政部日前公布,2013年第一季将发行2,350亿台币甲类公债与400亿台币乙类公债,合计
共2,750亿台币.光是元月份,就有1,200亿的筹码释出,其中有800亿为长券.其中周五将标售15年期
公债102/1,金额400亿台币.  
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     -0.35      0.8870   0.8855-0.8910        24.5
      10      101/9                     -0.78      1.1573   1.1568-1.1640       124.0
 
    交易商认为,本周美国财政悬崖后续仍将会牵动台债后市,只不过年底前台债殖利率已走扬一
段时间,加上美国财政悬崖有好消息释出,令殖利率稍有探高,便有人进场承接,令今天殖利率收低,
但殖利率下档空间有限.
    
    美国国会最终批准解决方案,"财政悬崖"大戏暂时落幕."财政悬崖"是指一系列增税与减支措
施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.               

    美国公债价格周一下跌,30年期公债价格跌逾一个大点,因美国国会接近达成协议以避免"财政
悬崖".10年期公债价格则收低14/32,收益率报1.76%,低于2011年底的1.88%.                  
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         10       101/9                       1.1573
          5       101/6                       0.8875
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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