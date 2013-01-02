法国数据: 12月制造业PMI终值升至44.6,但连续第10个月低于50

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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该终值与初值相同,且标志着行业下滑步伐为8月以来最慢.但新订单指数降至2009年3月来最低,因客户在新增开支方面更加勉强.
"12月新订单大幅下滑,增添了外界对法国制造业的担忧,因国内和出口需求均显示出明显的疲弱,"Markit资深分析师Jack Kennedy说.
他补充道,"2013年前景看上去好像有点黯淡,因法国经济面临着诸多重大的阻碍,包括就业市场的恶化,消费疲软及数个欧洲市场需求脆弱."
新订单分项指数跌至三年半低点39.3,前月为41.8.(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。