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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 17:08 BJT

法国数据: 12月制造业PMI终值升至44.6,但连续第10个月低于50

该终值与初值相同,且标志着行业下滑步伐为8月以来最慢.但新订单指数降至2009年3月来最低,因客户在新增开支方面更加勉强.

"12月新订单大幅下滑,增添了外界对法国制造业的担忧,因国内和出口需求均显示出明显的疲弱,"Markit资深分析师Jack Kennedy说.

他补充道,"2013年前景看上去好像有点黯淡,因法国经济面临着诸多重大的阻碍,包括就业市场的恶化,消费疲软及数个欧洲市场需求脆弱."

新订单分项指数跌至三年半低点39.3,前月为41.8.(完) (编译 侯向明; 审校 隋芬)
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