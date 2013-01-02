法国数据: 12月制造业PMI终值升至44.6,但连续第10个月低于50

该终值与初值相同,且标志着行业下滑步伐为8月以来最慢.但新订单指数降至2009年3月来最低,因客户在新增开支方面更加勉强.

"12月新订单大幅下滑,增添了外界对法国制造业的担忧,因国内和出口需求均显示出明显的疲弱,"Markit资深分析师Jack Kennedy说.

他补充道,"2013年前景看上去好像有点黯淡,因法国经济面临着诸多重大的阻碍,包括就业市场的恶化,消费疲软及数个欧洲市场需求脆弱."