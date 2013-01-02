意大利数据: 12月制造业PMI升至46.7,仍显示第17个月萎缩

路透罗马1月2日 - 周三公布的调查显示,意大利制造业活动在12月连续第17个月出现萎缩,订单,产出和就业分项均下滑,不过萎缩的幅度为3月以来最小.

数据显示,意大利仍然深陷在2011年中期以来的衰退中难以自拔,不过萎缩最严重的阶段似乎已经过去.意大利是欧元区第三大经济体,一直难以摆脱债务危机.

12月意大利Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)从11月时的45.1升至46.7,终止此前两个月连续下降的趋势,且创出3月以来高位,但该指标仍明显低于50这一荣枯分水岭.

路透调查中九位分析师原先预计该指数大致持稳于45.3,预估区间在44.0至45.5.(完)