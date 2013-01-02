意大利数据: 12月制造业PMI升至46.7,仍显示第17个月萎缩

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透罗马1月2日 - 周三公布的调查显示,意大利制造业活动在12月连续第17个月出现萎缩,订单,产出和就业分项均下滑,不过萎缩的幅度为3月以来最小.
数据显示,意大利仍然深陷在2011年中期以来的衰退中难以自拔,不过萎缩最严重的阶段似乎已经过去.意大利是欧元区第三大经济体,一直难以摆脱债务危机.
12月意大利Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)从11月时的45.1升至46.7,终止此前两个月连续下降的趋势,且创出3月以来高位,但该指标仍明显低于50这一荣枯分水岭.
路透调查中九位分析师原先预计该指数大致持稳于45.3,预估区间在44.0至45.5.(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
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* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
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