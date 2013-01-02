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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:33 BJT

台湾债市: 101/9期借券成交28亿台币,加权平均利率0.7251%

路透台北1月2日 - 台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下
:
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      101/9          28      0.7600      0.7000       0.7251       349.5    (350.0) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
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