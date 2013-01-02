台湾债市: 指标公债持券集中度变化表

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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路透台北1月2日 - 根据台湾柜台买卖中心周三资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下: 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 46% 55% 68% 前日交割后 45% 53% 67% 注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计. 2. C5: 该期公债持券前 5 大合计. 3. C10:该期公债持券前 10 大合计. 4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿) 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完) (记者 詹静宜; 审校)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。