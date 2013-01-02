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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 17:36 BJT

台湾债市: 101/9期10年公债中,证券业买超8亿台币

路透台北1月2日 - 台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中
,10年增额公债101/9 交易资料如下:(单位:亿台币)
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       20.50       24.50       -4.00
     票券业        0.00        4.00       -4.00
     证券业       13.50        5.50       +8.00
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