更新版 1-台湾货币市场: 新年伊始资金趋于平稳宽裕,短率走滑

《全球汇市》美元周线料收跌，地缘政治紧张局势主导市场
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
* 跨过新年资金更趋平稳
* 短率下跌
* 隔夜和一周拆款高位明显滑落 (新增拆款及超额准备最新数字)
记者 高洁如
路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周三略微走低.经过不算太过紧张的年底,新年开始市场资金回复平稳宽裕.今日为本提存期最后第二个交易日,虽然还有不少银行回补积数,但找钱不难,短率稍稍走跌.
交易人士表示,不少原本资金宽裕的银行仍在回补积数,金融机构并非一面倒的多钱.但反过来,一跨过新年,也有多钱的银行拆出禁令解除,开始供给资金,要找拆入对象不算太难.
"还是有人在补积数,之前做负数做过头了,"一位小型银行资金调度人士表示.
一位净拆入的银行交易员表示,虽然今日市场资金不缺,但也还是要一家一家找,并没有太多丢钱的电话,不像之前资金泛滥时那么宽裕.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.389%,上日在0.413%.今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.55%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.48%,上日在0.40-0.65%.
**短票利率连两日下跌**
短票市场方面,票券商交易员表示,在缺口不大之下,资金很好补平,今日短票利率继上周五之后再度向下走跌.
今日与银行交易的短票利率主要成交在0.77%,上日在0.78%,主要大型银行今日并未开门买票.
根据路透周三访谈五家金融机构,1月提存期短票利率区间预料在0.75-0.78%,较12月时区间高位向下移,因央行预料将持续宽松操作.而月底进入农历尾牙旺季,届时央行通货发行则可望跟着市场资金需求逐步升高.
台湾央行今日存单到期7,015.7亿,存单发行金额待稍晚公布. 明日为本提存期最后一日,存单到期金额296亿台币.
台湾央行周三公布,今日共发行6,929.4亿台币存单,若相较存单到期金额7,015.7亿,存单发行余额减86.3亿.
拆款中心资料 显示,周三超额准备为394亿台币;累计超额准备为3,863亿台币,加计前期1%的超额准备为5,316亿台币.
**公债RP利率也同步走低**
公债10天期附买回(RP)利率则回落区间低档.年底资金紧缩效应一过,投信、寿险资金迅速回笼,令RP市场主要交投利率回落区间低位.
证券商交易员表示,跨完新历年,寿险及投信资金比较宽松,公司债及公债RP承作需求立即增温,料近日RP市场利率将回稳区间低位.由于本旬要到明天才结束,银行间操作仍显保守,下周银行料也将加入宽松行列,届时不排除公债及公司债RP利率区间低位将有下调压力.
"今天很难找券!投信、寿险一早就来框券了!"一券商资金调度人士说.
另一大型票商交易员称,今天早盘就知道市场钱很多,短天期公司债RP利率今已回到0.80%的水准,明起将调降短天期公司债RP利率降至0.79%,公债RP利率也将下调至0.69%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.
交易商表示,本周紧缩因素有周五236亿台币台积电 公司债交割.
此外,台湾央行今天宣布,将于周五标售1,000亿台币的364天期存单,下周一交割. (完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
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