英国数据: 12月制造业活动意外增长,PMI升至15个月高位

这是制造业PMI首次升至50上方,与疲弱的官方数据形成了对比.

Markit分析师Rob Dobson说:"英国制造业以积极的注脚结束了2012年的旅程,12月PMI数据表明制造业令人欣慰地回到了增长区域."

"12月本土市场依旧是增长的主要引擎...不过也有迹象表明,随着中美两国经济形势的好转以及欧元区下滑态势缓解,全球贸易状况正在企稳."

12月的产出分项指数升至54.0,创下2011年4月来最高,11月则为50.5,不过Markit表示整体来看制造业仍然连续第四个季度萎缩.