英国数据: 12月制造业活动意外增长,PMI升至15个月高位

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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这是制造业PMI首次升至50上方,与疲弱的官方数据形成了对比.
Markit分析师Rob Dobson说:"英国制造业以积极的注脚结束了2012年的旅程,12月PMI数据表明制造业令人欣慰地回到了增长区域."
"12月本土市场依旧是增长的主要引擎...不过也有迹象表明,随着中美两国经济形势的好转以及欧元区下滑态势缓解,全球贸易状况正在企稳."
12月的产出分项指数升至54.0,创下2011年4月来最高,11月则为50.5,不过Markit表示整体来看制造业仍然连续第四个季度萎缩.
新订单升至2011年3月来的最高水平,在出口订单下滑的情况下,国内需求提供支撑.(完) (编译 王洋; 审校 龚芳)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。