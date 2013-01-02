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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 18:03 BJT

欧洲汇市: 澳元兑美元触及两周高点,受益于美国通过财政悬崖协议

路透伦敦1月2日 - 澳元兑美元 周三涨至两周高点1.0499美元,因美国国会通过"财政悬崖"协议提振了市场对风险较高资产的兴趣.(完)

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