重温稿-台湾货币市场: 新年伊始资金趋于平稳宽裕,短率走滑

* 跨过新年资金更趋平稳

* 短率下跌

* 隔夜和一周拆款高位明显滑落

记者 高洁如

路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周三略微走低.经过不算太过紧张的年底,新年开始市场资金回复平稳宽裕.今日为本提存期最后第二个交易日,虽然还有不少银行回补积数,但找钱不难,短率稍稍走跌.

交易人士表示,不少原本资金宽裕的银行仍在回补积数,金融机构并非一面倒的多钱.但反过来,一跨过新年,也有多钱的银行拆出禁令解除,开始供给资金,要找拆入对象不算太难.

"还是有人在补积数,之前做负数做过头了,"一位小型银行资金调度人士表示.

一位净拆入的银行交易员表示,虽然今日市场资金不缺,但也还是要一家一家找,并没有太多丢钱的电话,不像之前资金泛滥时那么宽裕.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.389%,上日在0.413%.今日区间在0.295-0.43%,上日在0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.48%,上日在0.40-0.65%.

**短票利率连两日下跌**

短票市场方面,票券商交易员表示,在缺口不大之下,资金很好补平,今日短票利率继上周五之后再度向下走跌.

今日与银行交易的短票利率主要成交在0.77%,上日在0.78%,主要大型银行今日并未开门买票.

根据路透周三访谈五家金融机构,1月提存期短票利率区间预料在0.75-0.78%,较12月时区间高位向下移,因央行预料将持续宽松操作.而月底进入农历尾牙旺季,届时央行通货发行则可望跟着市场资金需求逐步升高.

台湾央行今日存单到期7,015.7亿,存单发行金额待稍晚公布. 明日为本提存期最后一日,存单到期金额296亿台币.

台湾央行周三公布,今日共发行6,929.4亿台币存单,若相较存单到期金额7,015.7亿,存单发行余额减86.3亿.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为394亿台币;累计超额准备为3,863亿台币,加计前期1%的超额准备为5,316亿台币.

**公债RP利率也同步走低**

公债10天期附买回(RP)利率则回落区间低档.年底资金紧缩效应一过,投信、寿险资金迅速回笼,令RP市场主要交投利率回落区间低位.

证券商交易员表示,跨完新历年,寿险及投信资金比较宽松,公司债及公债RP承作需求立即增温,料近日RP市场利率将回稳区间低位.由于本旬要到明天才结束,银行间操作仍显保守,下周银行料也将加入宽松行列,届时不排除公债及公司债RP利率区间低位将有下调压力.

"今天很难找券!投信、寿险一早就来框券了!"一券商资金调度人士说.

另一大型票商交易员称,今天早盘就知道市场钱很多,短天期公司债RP利率今已回到0.80%的水准,明起将调降短天期公司债RP利率降至0.79%,公债RP利率也将下调至0.69%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.72%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.82%,上日亦同.

交易商表示,本周紧缩因素有周五236亿台币台积电 公司债交割.