港报财经评论: 股市长钱靠有银士--信报1月4日

股市长钱靠有银士 /习广思

悬崖勒马的结果是,美股连升两日后开始浮现忧虑.外资芬佬说得对,政治大戏落幕,但两党达成妥协的剧情毫不吸引.采取拖字诀的结果是,债务上限和削减开支问题拖延后,到时政治戏码又上演,再次为市场增添不明朗因素.金融市场松一口气后,冷静下来后发现,两个月后又要再惊过.其实,政治不明朗永远存在,美国两党之争,正如欧洲政客同床异梦,将在市场挥之不去.然而,市场终归还是乐观的.正如”财政悬崖”,两党争还争,其实没有其他后路.恒指周三急升后,昨日稍为回气,但大市气氛其实不错.恒指全日在23,300-23,400点上落,蓝筹轮流接力,资金追逐落后蓝筹股,尾市上试23,400点,以23,398点收市,上升86点,大市成交额891亿港元.

周三屠熊日后,资金涌入买熊,以致熊证街货急增,分散在23,400-24,099点之间,熊仔最后防守在24,000点.这是一个较利好现象,一步到位,股市派对随时结束.反之,音乐续播舞照跳,股市派对才得以持续.事实上,昨日恒指上升不足100点,大市有近815只股份上升,落后股份配合大成交上升.资金在落后板块搵食,钢铁股、航运股均有升幅.2013年股市主题是”买你不敢买的股票”.去年错过内房股,今年股市仍有机会,许多基金与阁下一样,仍四出发掘沧海遗珠.大部分周期性股份仍然落后,工业股、资源股及航运股是寻宝地.多只中港零售股急升,香港11月零售业总价按年上升9.5%,首11个月零售总价上升9.9%.大摩率先发表报告看好金饰零售股,多只股份急涨,与其说是投资者追货或看好零售,不如说是热钱效应,资金轮流炒现象而已.

值得留意的是,好几只沉寂一时的中国内地消费股成交开始上升,春天百货 、利邦 、国美 、茂业 、汇银家电 均有升幅.曾几何时,中国消费是中资股最动听的投资故事,但过去两年,水分蒸发,投资者不再给予溢价,但今年中国转型及改革,中资消费股可多加留意.市场对资金的期待已经转变,眼下流入新兴市场,追买中资股的资金未必是热钱,反而是长钱,即环球性基金组合的配置.(B02)

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汇市转炒美债上限 /苏子

欧罗兑澳元于上周四触及1.2807高位后便乏力再升,未能进一步突破去年10月5日的1.2823高位,结果触发获利沽盘入市.欧罗兑澳元已自上述高位回落至1.2462低位,与50天SMA的1.2450支持十分接近.技术上看,欧罗兑澳元在1.28关口附近已呈现双顶的不利形态,故50天SMA支持有可能进一步失守,随后或下试更为关键的200天SMA支持.美国虽然可以避免跌入财政悬崖,但由于美国国债于去年年底已到达16.4万亿美元的上限水平,目前财长盖特纳所运用的短期融资措施,只能维持政府运作两个月,故未来的两个月时间,美国国会又要为调高国债上限的问题作激烈争论,结果市场的避险情绪难免再次回升,市场大量闲资又要寻求避险工具.

由于目前日圆的升势已经逆转,故相信日圆再成为避险货币而成功止跌回升的机会并不高.至于目前仍然具备避险功能的美元,相信在美国国债已达上限的大前提下,未必再受到避险资金热烈追捧,近日澳元及纽元以至黄金明显转强,相信是不少避险资金别无选择下的结果.目前市场普遍相信,是次的美国国债已触及的上限,最终必定会被国会顺利提高.然而,美国国债上限始终不可能无止境地被提高,担心美国国债上限最终不可能再被提高的现实问题,将成为市场未来一个重要炒作主题,届时美元定会首当其冲,成为各大小对冲基金及大户的主力狙击对象.至于环球股市自然亦会因此受到拖累,在大升过后出现逆转性的回落.

倾向相信,近日美元略为转强的走势未必能持续较长时间.昨天欧洲市美汇指数曾一度升至80.17高位,此高位与100天SMA的80.20关键阻力相若.留意昨晚美汇指数有否足够动力突破此关键阻力收市.如乏力升破,到今天欧洲入市后已回落至79.85水平以下波动,小心美元将重拾弱势.(B08)