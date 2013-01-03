《台湾新债预测》15年公债102/1得标利率料在1.450-1.475%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北1月3日 - 路透周四的调查显示,由于目前市场资金宽松,并考量与20年长券间 的利差,台湾周五(4日)将标售的15年期公债102/1 得标利率将落在1.450-1.475 %,将创历史新低纪录. 以下为交易员观点整理: * 自2005年以来,财政部首度再发行15年券,料交易面流动性较差 * 寿险及银行间资金宽裕将有利于多方 * 去年10月20年券得标利率为1.58%,基于利差考量,此券得标利率高过1.5%的可能性不高 * 美国财政悬崖问题解决、台股气势转强则对空方有利 * 20年券102/3也将在本月23日标售,略有可能影响长券买盘投标意愿 以下为预测得标利率区间: * 1.450-1.475%.最低预估在1.400%,最高在1.500%. 最新报价: * 102/1公开发行前交易殖利率仅周四成交,殖利率收报1.4505%.发行前交易殖利率区间在 1.4505-1.4520%. * 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2005年5月标售的15年券94/6得标利率为2.29 3%,此为该年期券标售以来的最低纪录. 以下为交易商对102/1期增额公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 大型寿险1 1.450 1.500 大型寿险2 1.460 1.490 大型寿险3 1.420 1.500 中型寿险1 1.470 1.490 中型寿险2 1.460 1.470 大型金融机构 1.460 1.480 银行 1.450 1.470 银行 1.420 1.470 银行 1.400 1.450 券商 1.450 1.470 中值 1.450 1.475 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。