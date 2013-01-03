《台湾新债预测》15年公债102/1得标利率料在1.450-1.475%

路透台北1月3日 - 路透周四的调查显示,由于目前市场资金宽松,并考量与20年长券间 的利差,台湾周五(4日)将标售的15年期公债102/1 得标利率将落在1.450-1.475 %,将创历史新低纪录. 以下为交易员观点整理: * 自2005年以来,财政部首度再发行15年券,料交易面流动性较差 * 寿险及银行间资金宽裕将有利于多方 * 去年10月20年券得标利率为1.58%,基于利差考量,此券得标利率高过1.5%的可能性不高 * 美国财政悬崖问题解决、台股气势转强则对空方有利 * 20年券102/3也将在本月23日标售,略有可能影响长券买盘投标意愿 以下为预测得标利率区间: * 1.450-1.475%.最低预估在1.400%,最高在1.500%. 最新报价: * 102/1公开发行前交易殖利率仅周四成交,殖利率收报1.4505%.发行前交易殖利率区间在 1.4505-1.4520%. * 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2005年5月标售的15年券94/6得标利率为2.29 3%,此为该年期券标售以来的最低纪录. 以下为交易商对102/1期增额公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 大型寿险1 1.450 1.500 大型寿险2 1.460 1.490 大型寿险3 1.420 1.500 中型寿险1 1.470 1.490 中型寿险2 1.460 1.470 大型金融机构 1.460 1.480 银行 1.450 1.470 银行 1.420 1.470 银行 1.400 1.450 券商 1.450 1.470 中值 1.450 1.475 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)