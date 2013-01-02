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亚洲 | 2013年 1月 2日 星期三 19:45 BJT

东南亚股市: 多数收涨,新加坡股市收于17个月高位

上交易日     当日     今年以来    2012年
                       最新报价     收盘       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                       
 新加坡                  3201.74    3167.08      +1.09      +1.09    3167.08
 马来西亚                1674.72    1688.95      -0.84      -0.84    1688.95
 泰国                    1407.45    1391.93      +1.11      +1.11    1391.93
 印尼                    4346.47    4316.69      +0.69      +0.69    4316.69
 菲律宾                  5860.99    5812.73      +0.83      +0.83    5812.73
 越南                     418.35     413.73      +1.12      +1.12     413.73
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