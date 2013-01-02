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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 20:56 BJT

表格: 12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%--ICSC/高盛

路透1月2日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

12月29日 557.6 2.7 0.6

12月22日 554.0 3.2 0.7

12月15日 550.2 3.5 4.3

12月 8日 527.3 2.5 -0.7 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 艾茂林; 审校 郑茵)
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