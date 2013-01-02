表格: 12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%--ICSC/高盛

****敬告客户：香港金融市场4月14日及17日休市，4月18日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透1月2日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周三联合发布的报告显示,12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
12月29日 557.6 2.7 0.6
12月22日 554.0 3.2 0.7
12月15日 550.2 3.5 4.3
12月 8日 527.3 2.5 -0.7 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 艾茂林; 审校 郑茵)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)