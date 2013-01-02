版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 22:02 BJT

美国数据: 12月29日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

路透纽约1月2日 - Redbook Research周三公布的报告显示,12月29日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%. 2012年12月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长2.5%,较前月上升0.1%.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 郑茵 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐