投行观点: 巴克莱将Visa Inc 目标价从155美元上调至170美元

****敬告客户：香港金融市场4月14日及17日休市，4月18日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)