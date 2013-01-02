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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 23:13 BJT

表格: 美国11月建筑支出下降0.3%,预估为增长0.6%--商务部

路透1月2日 - 美国商务部周三公布,美国11月建筑支出下降0.3%,为3月以来首次下降,预估为增长0.6%.10月修正后为增长0.7%,前值为增长1.4%.

美国11月民间住宅建筑支出增长0.4%,,至2,953亿美元,为2008年11月以来最高.

以下为经季节调整后的数据: (变动百分比): 11月 10月 12年11月/11年11月 整体支出 -0.3 0.7 7.7 民间支出 -0.2 0.6 13.3 公共支出 -0.4 1.0 -2.6 年率(单位为10亿美元):

11月 10月 11年11月 整体支出 866.0 868.2 804.0 民间支出 589.8 590.8 520.4 公共支出 276.2 277.4 283.6 前次公布的变动(%):

10月 9月 整体支出 1.4 0.5 民间支出 1.6 0.8 公共支出 0.8 -0.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 于春红; 审校 母红)
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