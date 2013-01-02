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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 23:28 BJT

美国热股: 美国监管机构接近与美国的大银行达成另一项和解

路透1月2日 - 一位了解谈判的消息人士称,美国监管机构与美国银行
 、富国银行 、摩根大通 和花旗集团 等一些最
大银行接近达成另一项数十亿美元的和解,以解决针对这些银行非法取消
逾期还款者止赎权时的指控.
    
    在周二早盘交易中,美国银行大涨3.60%,至12.02美元;富国银行升2.1
6%,至34.91美元;摩根大通劲扬2.58%,至44.82美元;花旗集团大涨3.79%,
至41.05美元.(完)
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