美国热股: 美国监管机构接近与美国的大银行达成另一项和解

路透1月2日 - 一位了解谈判的消息人士称,美国监管机构与美国银行 、富国银行 、摩根大通 和花旗集团 等一些最 大银行接近达成另一项数十亿美元的和解,以解决针对这些银行非法取消 逾期还款者止赎权时的指控. 在周二早盘交易中,美国银行大涨3.60%,至12.02美元;富国银行升2.1 6%,至34.91美元;摩根大通劲扬2.58%,至44.82美元;花旗集团大涨3.79%, 至41.05美元.(完)