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市场报道 | 2013年 1月 2日 星期三 23:47 BJT

美国热股: 苹果已开始测试iPhone 6.1手机及iOS 7操作系统

路透1月2日 - 新闻网站The Next Web报导称,美国苹果公司 
已开始测试iPhone 6.1手机及将在这款机型上使用的iOS 7操作系统.[ID:
nL4S0A72SL]
    
    在周三早盘交易中,苹果大涨3.17%,至549.03美元.(完)
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