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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 23:47 BJT

美国热股: 摩根大通上调FACEBOOK目标价至35美元,后者股价上扬

路透1月2日 - 摩根大通将其对FACEBOOK INC 的目标价从29美元上调至35美元,称FACEBOOK 的广告营收在至少至2013年第一季结束前上升,且表示最近推出的Facebook Exchange广告系统可改善广告销售.

周三早盘,FACEBOOK股价上扬4.54%,报27.83美元.
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