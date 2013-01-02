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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 00:04 BJT

美国热股:美国钢铁公司评级被瑞信上调至"表现优于大盘",股价劲升

路透1月2日 - 据theflyonthewall.com报导,瑞士信贷将美国钢铁公司(United States Steel) 评级从"中性"上调至"表现优于大盘".

周三早盘,美国钢铁公司股价扬升5.78%,报25.25美元.
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