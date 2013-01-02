美国热股:美国钢铁公司评级被瑞信上调至"表现优于大盘",股价劲升

《全球汇市》美元周线料收跌，地缘政治紧张局势主导市场
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
路透1月2日 - 据theflyonthewall.com报导,瑞士信贷将美国钢铁公司(United States Steel) 评级从"中性"上调至"表现优于大盘".
周三早盘,美国钢铁公司股价扬升5.78%,报25.25美元.
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月14日(周五)及4月17日(周一)因公共假期休市，4月18日(周二)将恢复交易。 在此期间中国金融市场正常开市。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com