美国热股:高盛10名高管在新年前获价值数千万美元的股票奖励

《汇市简讯》欧元/美元昨日先扬后抑，走势偏向下行

0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)