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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 00:17 BJT

美国热股:高盛10名高管在新年前获价值数千万美元的股票奖励

路透1月2日 - 高盛集团 的10名高管,包括高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在内,在新年前获得价值数千万美元的公司股票,这是作为公司对他们之前几年工作的奬励.

周三早盘,高盛股价上涨2.3%,报130.50美元.
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