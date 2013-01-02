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债券 | 2013年 1月 3日 星期四 00:37 BJT

表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.40

路透华盛顿1月2日 - 美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.065 低值 0.050 投资 0.076 价格/得标 价格 99.994167 高值得标比率 80.91% 投标倍数 4.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,114,700 总投标 176,111,834,700 竞争性投标得标 39,651,753,600 非竞争性投标得标 248,361,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/03 到期日 2013/01/31 CUSIP码 9127957D7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
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