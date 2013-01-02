表格: 美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.40

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员

路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。