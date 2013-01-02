表格:美国财政部标售三个月国库券得标利率0.075%,投标倍数为4.54

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透华盛顿1月2日 - 美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.075 中值 0.070 低值 0.000 投资 0.076 价格 99.981042 高值得标比率 75.10% 投标倍数 4.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,025,000 总投标 145,246,925,000 竞争性投标得标 31,343,286,000 非竞争性投标得标 506,739,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/01/03 到期日 2013/04/04 CUSIP码 9127956F3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券