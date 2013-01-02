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债券 | 2013年 1月 3日 星期四 02:06 BJT

表格: 美国财政部标售六个月国库券得标利率0.120%,投标倍数为4.98

路透华盛顿1月2日 - 美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.120 中值 0.115 低值 0.095 投资 0.122 价格 99.939000 高值得标比率 58.71% 投标倍数 4.98 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,697,900 总投标 139,489,911,700 竞争性投标得标 26,715,133,700 非竞争性投标得标 460,564,200 FED附加 0 发行细节 发行日 2012/01/03 到期日 2013/07/05 CUSIP码 912796AN9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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