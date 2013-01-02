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货币新闻 | 2013年 1月 3日 星期四 05:21 BJT

美国股市: 道琼工业指数急升2.35%,Nasdaq指数大涨3.07%

路透纽约1月2日 - 美国股市新的一年打响头炮,三大股指周三大涨,录得逾一年来最大单日涨幅,受助于美国国会在最后一刻达成避免财政悬崖的协议.

根据初步收盘数据,道琼工业指数 急升308.41点,或2.35%,至13,412.55点;标准普尔500指数 劲扬36.23点,或2.54%,至1,462.42点.Nasdaq指数 大涨92.75点,或3.07%,至3,112.26点.(完)
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