美国股市: 道琼工业指数急升2.35%,Nasdaq指数大涨3.07%

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
路透纽约1月2日 - 美国股市新的一年打响头炮,三大股指周三大涨,录得逾一年来最大单日涨幅,受助于美国国会在最后一刻达成避免财政悬崖的协议.
根据初步收盘数据,道琼工业指数 急升308.41点,或2.35%,至13,412.55点;标准普尔500指数 劲扬36.23点,或2.54%,至1,462.42点.Nasdaq指数 大涨92.75点,或3.07%,至3,112.26点.(完)
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。