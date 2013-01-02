澳新经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月31日当周 1月3日(四) 暂无重要经济数据. 1月4日(五) 暂无重要经济数据. * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据. 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差20.88 进口 -- +3% 出口 -- 持平 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -1.5% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售 11月 -- 持平 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 11月 逆差6.2 逆差7.18 (年度) 逆差13.4 逆差13.7 进口(亿新西兰元) 42 41.8 出口(亿新西兰元) 35.6 34.6 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 11月 -- -7.6% (完)