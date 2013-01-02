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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 07:09 BJT

****澳新经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 12月31日当周

 1月3日(四)
 暂无重要经济数据.
 
      
 1月4日(五)
 暂无重要经济数据.
  
    *  1月7日当周 

 1月7日(一)
 暂无重要经济数据.
 
   
 1月8日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 0030      澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)          11月         --  逆差20.88
                     进口                                     --        +3%
                     出口                                     --       持平
 2145      新西兰建筑许可                        11月         --      -1.5%
 
    
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
 0030     澳洲零售销售                           11月         --       持平
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)       11月    逆差6.2   逆差7.18
                                (年度)                  逆差13.4   逆差13.7
               进口(亿新西兰元)                               42       41.8
               出口(亿新西兰元)                             35.6       34.6
 
    
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段     预估值       前值
 0030     澳洲建筑许可                          11月         --      -7.6%
 (完)
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