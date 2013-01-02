澳新经济指标预测--1月3日-1月10日****

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
路透1月3日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月31日当周 1月3日(四) 暂无重要经济数据. 1月4日(五) 暂无重要经济数据. * 1月7日当周 1月7日(一) 暂无重要经济数据. 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差20.88 进口 -- +3% 出口 -- 持平 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -1.5% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售 11月 -- 持平 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 11月 逆差6.2 逆差7.18 (年度) 逆差13.4 逆差13.7 进口(亿新西兰元) 42 41.8 出口(亿新西兰元) 35.6 34.6 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 11月 -- -7.6% (完)
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。
--行政院长林全昨亲上火线展现向空污宣战决心，三年内政府投入365亿台币、台电投入101亿台币、民间投入1,684亿等共2,150亿台币，采取汰除二行程机车百万等14项措施，未来两年半使PM2.5浓度改善比率达18.2％，每立方公尺自22微克降至18微克。