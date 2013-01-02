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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 06:31 BJT

全球外汇市场1月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0700 - 英国12月Nationwide房价指数

0800 - 瑞士12月KOF领先指标

0800 - 挪威12月采购经理人指数(PMI)

0830 - 瑞士12月PMI

0855 - 德国12月失业率

0900 - 欧元区11月M3货供额

0930 - 英国12月Markit/CIPS建筑业PMI

1200 - 美国一周抵押贷款指数

1230 - 美国12月Challenger企业计划裁员人数

1315 - 美国12月ADP民间就业报告

1330 - 美国一周初请失业金人数

1445 - 美国ISM纽约12月企业活动指数

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)资产负债表一周状况

-- - 美国12月ICSC连锁店销售

-- - 美国12月国内汽车销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 程琳)
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