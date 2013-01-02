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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 07:00 BJT

****主要国家经济指标预测--1月3日****

路透1月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月3日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
  0700     英国Nationwide房价指数(较上月)                          12月           持平           持平
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                                    -0.9%          -1.2%
  0800     瑞士KOF领先指标                                         12月           1.35           1.50
  0830     瑞士CS/SVME PMI                                         12月           48.5           48.5
  0855     德国失业人数变动(万人)                                  12月          增加1        增加0.5
           德国未经季节调整总失业人数(万人)                                        280            280
           德国失业率                                                             6.9%           6.9%
           德国经季节调整总失业人数(万人)                                           --          293.9
  0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                              11月          +3.8%          +3.9%
           欧元区民间贷款                                                        -0.5%          -0.7%
           欧元区M3三个月移动平均年增长率                                           --          +3.1%
  0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                                12月           49.5           49.3
  1200     美国抵押贷款指数                                12月21日当周             --          817.0
           美国再融资指数                                                           --        4,519.1
  1230     美国Challenger企业计划裁员人数(万人)                    12月             --         5.7081
  1315     美国ADP民间就业岗位(万)                                 12月       增加13         增加11.8
  1330     美国一周初请失业金人数(万人)                    12月29日当周             --           35.0
           初请失业金人数四周均值(万人)                                             --         35.675
           续请失业金人数(万人)                            12月22日当周             --          320.6
   --      美国ICSC连锁店销售                                      12月             --          -0.1%
   --      美国国内汽车销售(万辆)                                  12月       1,510           1,547.7
  2100     韩国外汇储备(亿美元)                                    12月             --        3,260.9
        
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
    
 1月2日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段           现值         预估值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)                12月          50.08             --
 1300      德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                12月初值          +1.0%          +0.8%
           德国HICP(较上年同期)                                                   2.1%          +2.0%
           德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                                       +0.9%          +0.7%
           德国CPI(较上年同期)                                                   +2.1%          +1.9%
 0843      意大利制造业采购经理人指数(PMI)                         12月           46.7           45.3
 0848      法国Markit制造业PMI                                     12月           44.6           44.6
 0853      德国Markit/BME制造业PMI                                 12月           46.0           46.3
 0858      欧元区Marki制造业PMI                                12月终值           46.1           46.3
 0928      英国Markit/CIPS制造业PMI                                12月           51.4           49.1
 1245      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                 12月29日当周         +0.6%              --
                                                                                        
 1355      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)               12月29日当周           2.9%             --
 1358      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                 12月终值           54.0             --
 1430      加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                          12月           50.4             --
                                                                                        
 1500      美国建筑支出                                            11月          -0.3%          +0.6%
 1500      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                         12月           50.7           50.3
                             物价分项指数                                         55.5           51.5
                             就业分项指数                                         52.7             --
                             新订单分项指数                                       50.3             --
                                                                                                     
                                                                                                     
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 

 (整理 隋芬)
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