主要国家经济指标预测--1月3日****

路透1月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同期) -0.9% -1.2% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.35 1.50 0830 瑞士CS/SVME PMI 12月 48.5 48.5 0855 德国失业人数变动(万人) 12月 增加1 增加0.5 德国未经季节调整总失业人数(万人) 280 280 德国失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整总失业人数(万人) -- 293.9 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.8% +3.9% 欧元区民间贷款 -0.5% -0.7% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 49.5 49.3 1200 美国抵押贷款指数 12月21日当周 -- 817.0 美国再融资指数 -- 4,519.1 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 5.7081 1315 美国ADP民间就业岗位(万) 12月 增加13 增加11.8 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月29日当周 -- 35.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.675 续请失业金人数(万人) 12月22日当周 -- 320.6 -- 美国ICSC连锁店销售 12月 -- -0.1% -- 美国国内汽车销售(万辆) 12月 1,510 1,547.7 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,260.9 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 50.08 -- 1300 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 12月初值 +1.0% +0.8% 德国HICP(较上年同期) 2.1% +2.0% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.9% +0.7% 德国CPI(较上年同期) +2.1% +1.9% 0843 意大利制造业采购经理人指数(PMI) 12月 46.7 45.3 0848 法国Markit制造业PMI 12月 44.6 44.6 0853 德国Markit/BME制造业PMI 12月 46.0 46.3 0858 欧元区Marki制造业PMI 12月终值 46.1 46.3 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 51.4 49.1 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月29日当周 +0.6% -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月29日当周 2.9% -- 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 54.0 -- 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 12月 50.4 -- 1500 美国建筑支出 11月 -0.3% +0.6% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 50.7 50.3 物价分项指数 55.5 51.5 就业分项指数 52.7 -- 新订单分项指数 50.3 -- 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 隋芬)