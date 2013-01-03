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市场报道 | 2013年 1月 3日 星期四 08:08 BJT

****欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

路透1月3日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    12月31日当周
 1月3日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值   前值
 0700     英国Nationwide房价指数(较上月)     12月      持平    持平
          英国Nationwide房价指数(较上年同             -0.9%    -1.2%
          期)                                                 
 0800     瑞士KOF领先指标                    12月      1.35    1.50
 0830     瑞士CS/SVME PMI                    12月      48.5    48.5
 0855     德国失业人数变动(万人)             12月     增加1   增加0.5
          德国未经季节调整总失业人数(万人              280      280
          )                                                   
          德国失业率                                   6.9%    6.9%
          德国经季节调整总失业人数(万人)                --     293.9
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)         11月     +3.8%    +3.9%
          欧元区民间贷款                              -0.5%    -0.7%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                --     +3.1%
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI           12月      49.5    49.3
        
 1月4日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段   预估值   前值
 0700     德国零售销售(较上年同期)         11月修正   +0.8%    -2.8%
                                              值              
          德国零售销售(较前月)                        -1.2%    -0.8%
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI        12月      45.0    44.6
 0848     法国Markit服务业PMI                12月      46.0    46.0
          法国Markit综合PMI                             --     45.0
 0853     德国Markit服务业PMI                12月      52.1    52.1
 0858     欧元区Markit服务业PMI              12月      47.8    47.8
          欧元区Markit综合PMI                          47.3    47.3
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI           12月      50.5    50.2
 0930     英国消费者信贷(亿英镑)             11月     减少1    减少5
          英国抵押贷款额(亿英镑)                      增加5    增加2
          英国抵押贷款批准宗数(千件)                   53.8    53.0
          英国M4货供额                                  --     +0.2%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)   12月初值   +2.1%    +2.2%
                          (较上年同期)                        
 1000     意大利CPI(较前月)                12月初值   +0.2%    -0.2%
          意大利CPI(较上年同期)                       +2.4%    +2.5%
          意大利HICP(较前月)                          +0.2%    -0.3%
          意大利HICP(较上年同期)                      +2.4%    +2.6%
    1月7日当周
 1月7日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段    预估值     前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数          1月         --      负16.8
 1000     欧元区PPI(较上月)                   11月        --       +0.1%
          欧元区PPI(较上年同期)                           --       +2.6%
 
 1月8日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段    预估值    前值
 0001     英国BRC同店零售销售(较上年同期)     12月        --      +0.4%
 0700     德国经季节调整出口(较前月)          11月        --      +0.3%
          德国经季节调整进口(较前月)                      --      +2.5%
 0700     德国经季节调整贸易收支(亿欧元)      11月        --     顺差152
 0745     法国贸易收支(亿欧元)                11月        --     逆差47
          法国进口(亿欧元)                                --     424.67
          法国出口(亿欧元)                                --     377.82
 0900     意大利失业率                        11月        --      11.1%
 1000     欧元区零售销售(较前月)              11月        --      -1.2%
          欧元区零售销售(较上年同期)                      --      -3.6%
 1000     欧元区企业景气指数                  12月        --     负1.19
          欧元区经济景气指数                              --      85.7
          欧元区工业景气指数                              --     负15.1
          欧元区服务业景气指数                            --     负11.9
          欧元区消费者信心指数                            --     负26.9
          欧元区消费者通胀预期指数                        --      25.9
          欧元区生产者物价预期指数                        --       0.5
 1000     欧元区失业率                        11月       11.7%    11.7%
 1100     德国工业订单                        11月        --      +3.9%
 
 1月9日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                    公布时段  预估值     前值
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑    11月      --     逆差45.3
          )                                                   
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)       11月      --     逆差95.4
 1100     德国工业生产(较前月)               11月      --      -2.6%
 
 1月10日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                     公布时段  预估值     前值
 0745     法国工业生产                        11月      --       -0.7%
 0745     法国消费者物价调和指数(HICP)(较   12月终值    --       -0.2%
          前月)                                                
          法国HICP(较上年同期)                          --       +1.6%
 1200     英国央行量化宽松计划总规模(亿英     1月       --       3,750
          镑)                                                  
          英国央行利率决定                              --       0.50%
 
    (完)
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