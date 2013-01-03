欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月3日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月31日当周 1月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 12月 持平 持平 英国Nationwide房价指数(较上年同 -0.9% -1.2% 期) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.35 1.50 0830 瑞士CS/SVME PMI 12月 48.5 48.5 0855 德国失业人数变动(万人) 12月 增加1 增加0.5 德国未经季节调整总失业人数(万人 280 280 ) 德国失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整总失业人数(万人) -- 293.9 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +3.8% +3.9% 欧元区民间贷款 -0.5% -0.7% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 49.5 49.3 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国零售销售(较上年同期) 11月修正 +0.8% -2.8% 值 德国零售销售(较前月) -1.2% -0.8% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 45.0 44.6 0848 法国Markit服务业PMI 12月 46.0 46.0 法国Markit综合PMI -- 45.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.1 52.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 47.8 47.8 欧元区Markit综合PMI 47.3 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 50.5 50.2 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 减少1 减少5 英国抵押贷款额(亿英镑) 增加5 增加2 英国抵押贷款批准宗数(千件) 53.8 53.0 英国M4货供额 -- +0.2% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +2.1% +2.2% (较上年同期) 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.4% +2.5% 意大利HICP(较前月) +0.2% -0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.4% +2.6% 1月7日当周 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 -- 负16.8 1000 欧元区PPI(较上月) 11月 -- +0.1% 欧元区PPI(较上年同期) -- +2.6% 1月8日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.4% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 -- +0.3% 德国经季节调整进口(较前月) -- +2.5% 0700 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差152 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差47 法国进口(亿欧元) -- 424.67 法国出口(亿欧元) -- 377.82 0900 意大利失业率 11月 -- 11.1% 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -- -1.2% 欧元区零售销售(较上年同期) -- -3.6% 1000 欧元区企业景气指数 12月 -- 负1.19 欧元区经济景气指数 -- 85.7 欧元区工业景气指数 -- 负15.1 欧元区服务业景气指数 -- 负11.9 欧元区消费者信心指数 -- 负26.9 欧元区消费者通胀预期指数 -- 25.9 欧元区生产者物价预期指数 -- 0.5 1000 欧元区失业率 11月 11.7% 11.7% 1100 德国工业订单 11月 -- +3.9% 1月9日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑 11月 -- 逆差45.3 ) 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差95.4 1100 德国工业生产(较前月) 11月 -- -2.6% 1月10日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国工业生产 11月 -- -0.7% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较 12月终值 -- -0.2% 前月) 法国HICP(较上年同期) -- +1.6% 1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英 1月 -- 3,750 镑) 英国央行利率决定 -- 0.50% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。