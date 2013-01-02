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亚洲 | 2013年 1月 3日 星期四 07:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 52.27       +2.05       +4.08     3947413
 搜狐                                 47.99       +0.65       +1.37      895940
 网易                                 42.49       -0.04       -0.09      891296
 百度                                104.12       +3.83       +3.82     4084746
 亚信科技                             10.93       +0.08       +0.74      138074
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         18.10       +0.94       +5.48     1614009
 联电                                  2.04       +0.05       +2.51      519034
 日月光                                4.55       +0.27       +6.31      103269
 硅品精密                              5.39       +0.05       +0.94     1303957
 和信超媒体                            1.00       +0.04       +4.17       25161
 友达                                  4.78       +0.28       +6.22      308634
 中华电信                             32.32       -0.02       -0.06       63549
 台湾国际航电                         42.15       +1.40       +3.44     1073298
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             59.53       +0.81       +1.38      171560
 中国联通                             16.62       +0.33       +2.03      162651
 中国电信                             57.97       +1.12       +1.97       53693
 中芯国际                              2.67       +0.12       +4.71      261534
 电讯盈科                              4.50       +0.10       +2.27       30387
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