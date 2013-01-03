(重发)-金砖国家: 1月2日股汇市收盘纵览

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路透1月2日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月2日(周三)走势纵览.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.共和党控制的众议院以257:167的票数批准了议案,奥巴马竞选总统连任时承诺的对富人增税将得以兑现. 此举全面提振金融市场风险胃纳,风险资产全面扬升.

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MSCI新兴市场指数 涨2.12%,收报1,078.16点.

中国股市:适逢假期休市.

香港股市:在新年第一个交易日收于19个月高点,美国国会通过法案避免财政危机,令投资者受到鼓舞.这个利好消息也缓解了美国经济可能陷入衰退的担忧.港股恒生指数 收涨2.9%,报23,312点,为2011年6月以来最高.恒生国企指数 收升4%,单日百分比涨幅为一年来最大.

中国汇市:适逢假期休市.

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俄罗斯股汇市适逢假期休市. ==============================================================

印度股市:NSE股指升至两年高位,盘中更一度冲破6,000点这一重要心理关卡,金融类股扩大近期涨幅,因期望本月印度央行将降息.指标BSE指数 收高0.68%,或133.43点,至19,714.24点,此前曾触及2011年1月6日以来最高收盘位.NSE指数 升0.71%,或42.40点,收报5,993.25点.

印度汇市:印度卢比兑美元升至近三周最高水平,但油企对美元的需求令卢比从盘中高位回落.卢比兑美元 收报54.35/36,上个交易日收报54.68/69.

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巴西股市:在交投最活络的大宗商品股涨势带动下走高.圣保罗交易所Bovespa指数 收高2.62%,收报62,550.10点,单日涨幅为三个多月来最大,收在去年4月以来最高水平.

巴西汇市:2013年开局表现正面.雷亚尔兑美元 升逾0.2%,报2.0443,投资者认为雷亚尔会稳定在这一水平,该水平也在巴西央行的乐见区间内.

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南非股市:综合指数突破40,000点大关,为该国股市逾17年历史上首次,股指盘中涨逾2%,此前美国达成财政协议激励全球股市上扬.综合指数 大涨2.07%,收报40,061.75点,为该股指1995年中期推出以来的最高收盘位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 亦创下纪录收盘高位,劲扬2.4%,报35,630.85点,单日涨幅为一年来最大.