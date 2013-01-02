巴西经济: 2012年贸易顺差规模创10年最低,因全球经济迟滞抑制需求

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透巴西利亚1月2日 - 巴西公布去年的年度贸易顺差为10年来最小,因全球经济迟滞抑制其产品的需求,尽管政府努力提振出口.
巴西贸易部周三公布的数据显示,去年贸易顺差较前一年减少35%至194.4亿美元,为2002年以来最低顺差规模.
对大豆和铁矿石等产品的需求低迷已殃及巴西出口;同时巴西国内对国外产品的需求却仍强劲.
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府采取了各项举措来协助出口商,但迄今未能拉抬海外销售.
外贸局局长Tatiana Prazeres在巴西对记者表示,美国和中国经济回升可望令巴西今年的出口维持稳定.
然她警告,欧盟经济衰退及对重要贸易伙伴国阿根廷的销售疲弱,仍是巴西出口面临的风险.(完) (编译 戴素萍; 审校 白云)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
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