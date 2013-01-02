巴西经济: 2012年贸易顺差规模创10年最低,因全球经济迟滞抑制需求

路透巴西利亚1月2日 - 巴西公布去年的年度贸易顺差为10年来最小,因全球经济迟滞抑制其产品的需求,尽管政府努力提振出口.

巴西贸易部周三公布的数据显示,去年贸易顺差较前一年减少35%至194.4亿美元,为2002年以来最低顺差规模.

对大豆和铁矿石等产品的需求低迷已殃及巴西出口;同时巴西国内对国外产品的需求却仍强劲.

巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府采取了各项举措来协助出口商,但迄今未能拉抬海外销售.

外贸局局长Tatiana Prazeres在巴西对记者表示,美国和中国经济回升可望令巴西今年的出口维持稳定.